Notte Europea dei Musei 2022: aderisce anche l’Università di Catania

La Notte Europea dei Musei 2022. l'apertura straordinaria e l'accesso gratuito dalle 17 alle 23 del Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane.

Due eventi culturali imperdibili: la Notte Europea dei Musei e la “Giornata Internazionale dei Musei – Il potere dei Musei”, si terranno rispettivamente il 14 e il 18 maggio 2022.

Un grande evento che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005 e ormai giunta alla dodicesima edizione e prevede l’apertura serale e gratuita dei musei europei che aderiscono all’iniziativa. Seguendo la tradizione, la notte dei musei aperti si svolge il sabato più vicino al 18 maggio in tutti i Paesi firmatari della Convenzione culturale del Consiglio d’Europa.

Notte dei musei: aderisce l’Università di Catania

Non poteva mancare l’Università di Catania che, per l’occasione, ha organizzato l’apertura serale del Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane. L’accesso sarà gratuito il 14 maggio dalle 17 alle 23 e il museo sarà aperto anche il pomeriggio del 18 maggio. Il museo si trova al piano terra del Palazzo centrale dell’Università di Catania e permette un viaggio tra tutto ciò che è esposto nelle strutte museali universitarie: dal Monastero dei Benedettini, all’Orto Botanico, al Museo di Zoologia e la Casa delle farfalle, passando per la Villa Zingali Tetto e la Torre Biologica, per finire la Città della Scienza.

Tra le esposizioni troviamo ceramiche, animali vari e insetti, minerali oppure testi antichi tra cui le pergamene di Laurea risalenti al Settecento, crani, scheletri e reperti anatomici, antichi microscopi e strumenti di misurazione, tavole e progetti di illustri architetti siciliani, minerali, insetti, sementi rappresentative delle biodiversità siciliane, animali impagliati e altro ancora. Tutto il patrimonio storico-artistico è unito alle tradizioni della ricerca e ai ritratti e testimonianze di grandi personalità dell’Ateneo.

In occasione di questa ricorrenza, nei giorni scorsi sono stati numerosi gli studenti del Liceo artistico “Emilio Greco” e del Liceo statale “Boggio Lera” di Catania che hanno visitato il museo alla scoperta dell’esposizione di collezioni scientifiche universitarie attraverso delle attività dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”.