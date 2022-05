Concorso centri per l’impiego, via alle prove per 537 funzionari: date e info

Concorso centri per l'impiego: la Regione Siciliana ha annunciato le date in cui verrà sostenuta la prova scritta, per 537 posti come funzionario. Date e info.

Concorso centri per l’impiego: una nuova tranche di prove scritte, stavolta finalizzata all’assunzione, per titoli ed esami, di 537 nuovi funzionari assimilabili alla categoria D, inizierà a brevissimo. L’obiettivo finale posto dalla Regione Siciliana è quello di andare a integrare a tempo indeterminato i nuovi candidati presso i centri per l’impiego, distribuiti nell’intero territorio siciliano. Ma quali sono le figure che sosterranno la prova scritta? Quando lo faranno? E in cosa consiste la prova prevista dalla Regione Siciliana?

Concorso centri per l’impiego: date e luoghi degli esami

A breve, dunque, alcune categorie di candidati dovranno sostenere una prova scritta che, come spiegato dalla stessa Regione Siciliana, consisterà in un test a risposta multipla, composto da 60 quesiti basati sulle materie previste dal bando. Ma chi dovrà sostenere la prova scritta, quando e dove? Come annunciato dalla Regione, le prove si terranno tutte a Palermo, presso la Tendostruttura situata nell’area concorsuale di Via Giuseppe Lanza di Scalea:

i 411 ammessi alla selezione per 37 analisti del mercato del lavoro (Cpi-Aml) sosterranno la prova dalle ore 10 del prossimo 25 maggio;

(Cpi-Aml) sosterranno la prova dalle ore 10 del prossimo 25 maggio; i 223 ammessi alla selezione per 37 specialisti informatici statistici (Cpi-Sis) sosterranno il proprio test al termine delle prove precedenti: l’appuntamento è fissato per le 15 del 25 maggio;

(Cpi-Sis) sosterranno il proprio test al termine delle prove precedenti: l’appuntamento è fissato per le 15 del 25 maggio; i 920 ammessi alla selezione per 119 specialisti amministrativi contabili (Cpi-Sam) sosterranno la prova scritta dalle 10 del prossimo 26 maggio;

(Cpi-Sam) sosterranno la prova scritta dalle 10 del prossimo 26 maggio; dalle ore 14 del 26 maggio, infine, partirà la sessione di prove scritte per i 2.239 ammessi alla selezione dei 344 specialisti del mercato e dei servizi di lavoro (Cpi-Sml).

La pubblicazione delle date è stata accolta con molta soddisfazione dall’assessore regionale alla funzione pubblica, Marco Zambuto, che ha spiegato come “con le date per la selezione dei funzionari per i centri per l’impiego è stato completato così il calendario delle prove per il reclutamento delle 1.124 unità di personale non dirigenziale per gli uffici dell’Amministrazione regionale”, sottolineando come manchi infine solo il “calendario dei 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana”.

Per tutte le informazioni utili sui requisiti e le prove riguardanti il concorso centri per l’impiego bandito dalla Regione Siciliana, si rimanda al bando.