Stasera in TV: “Se scappi ti sposo” e “Meteor Storm”

Tanti i film in programmazione stasera in TV: ecco una lista di titoli che potrebbe fare al caso vostro per una serata comodamente sul divano.

Se scappi ti sposo [Nove, ore 21:25]: Commedia del 1999, che vede protagonisti, Ike, cronista di New York che ha soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo, e Maggie, ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che è solita scappare davanti all’altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie.

Atlantide [La 7, ore 21:15]: Un programma di approfondimento storico e culturale, in cui Andrea Purgatori racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

Flashdance [La 5, ore 21:10]: Di genere musicale, il film racconta di Alex, diciannovenne e operaia metallurgica di Pittsburgh, che coltiva un’intensa passione per la danza. Per arrotondare lo stipendio, si esibisce in numeri di flashdance in un locale notturno, ma il suo sogno è quello di essere ammessa alla locale accademia e diventare ballerina professionista. Ce la farà, grazie anche al suo giovane datore di lavoro, nonostante le proprie insicurezze e l’umile condizione sociale.

Meteor Storm [Cielo, ore 21:20]: San Francisco diventa un bersaglio per le onde di meteore distruttiva dopo una canaglia cometa orbita attorno alla Terra… Per l’astronomo, Michelle Young, quella che doveva essere un una volta-in-a-vita evento celeste, presto si trasforma in suo peggior incubo: migliaia di meteore rompere la superficie dell’atmosfera e bombardare la città di San Francisco.