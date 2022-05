Stasera in tv: in onda “Eurovision 2022” e “Un’estate a Barcellona”

Consigli su cosa guardare stasera in Tv? La redazione propone film e programmi interessanti. Inoltre, staserà andrà in onda la prima puntata di Eurovision 2022.

Eurovision Song Contest 2022 [Rai uno, ore 20:30]: In diretta da Torino Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, commenteranno le due Semifinali dell’Eurovision Song Contest condotte da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

C’era una volta … a Hollywood [Rai 4, ore 21:20]: 1969, un attore in declino e il suo stuntman sono alle prese con la fine di un’epoca. Film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, pellicola vincitrice di tre Golden Globe come miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista a Brad Pitt, premiato anche con una statuetta all’Oscar. Oscar anche alla scenografia.

La testa tra le nuvole [Cielo, 21:20]: Per la regia di Jean Becker, con protagonista Gérard Depardieu, il film racconta la storia del cinquantenne e semianalfabeta Germain che vive in un caravan nel giardino della madre con il quale non ha un buon rapporto. Germain è un uomo abitudinario, trascorre le sue giornate facendo le stesse cose come andare al bar o al parco. Questa routine sarà interrotta quando incontra l’anziana Margueritte, una donna di cultura che ama i viaggi.

Un’estate a Barcellona [Rai premium, ore 21:20]: Commedia tedesca per la regia di Dirk Regel, la trama ruota attorno a Lisa che vorrebbe sposare Emilio, scapolo di una ricca famiglia di banchieri, ma la nonna, da sempre barricadiera, decide di guastarle la festa.