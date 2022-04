UNICT – Torna il “Salone dello studente”: tutte le info

Unict, Salone dello studente 2022: torna dopo due anni di stop. Eco tutte le informazioni per poter partecipare.

Il Salone dello studente 2022, ritorna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da covid-19. Un evento indirizzato in generale a tutti gli studenti che hanno intenzione di iscriversi all’università il prossimo anno, ma che nello specifico è più indirizzato a tutti gli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, che l’anno prossimo dovranno intraprendere la scelta universitaria. Questa edizione a differenza delle altre, si terrà presso il Centro Universitario Sportivo meglio conosciuto come CUS, in Via Santa Sofia 78 alla Cittadella universitaria, nei giorni 17-18- e 19 maggio .

Chi può partecipare

studenti delle scuole medie superiori o già diplomati;

studenti laureati che intendono proseguire gli studi;

studenti in un altro ateneo che desiderano trasferirsi all'Università di Catania.

A cosa serve questa iniziativa di orientamento alla scelta universitaria:

seguire le presentazioni dei 17 dipartimenti disponibili nell'ateneo catanese e conoscere tutti i corsi di studio;

visitare gli "stand informativi" dedicati ai corsi di studio e parlare con docenti e tutor o con gli stessi studenti degli anni successivi al primo e dunque più esperienti;

scoprire i servizi e le agevolazioni che sono messe a disposizione degli studenti di Unict;

parlare con i nostri esperti di orientamento ed effettuare colloqui prettamente individuali;

sapere come fare per immatricolarsi, iscriversi o trasferirsi da un altro ateneo per l'anno accademico 2022/23;

partecipare a workshop tematici ed eventi speciali con: attività sportive e di animazione, musica live e così via.

Ma sicuramente più di ogni altra cosa, serve a comprendere e a farsi già un’idea affacciandosi in una realtà totalmente diversa, quel che è il mondo universitario.

Come partecipare:

Ricordando che la partecipazione è libera a tutti, le modalità di prenotazione sono le seguenti:

Per visite scolastiche è richiesta la prenotazione entro il 13 maggio 2022 , nello specifico entro le ore 13:00, selezionando una delle tre giornate, quindi: 17, 18, o 19 maggio, specificando inoltre la fascia oraria tra quelle previste, cioè: