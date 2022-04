Stasera in TV: “Spider-Man: Far From Home” e “10.000 A.C.”

Le festività pasquali sono terminate, riprende oggi la settimana lavorativa: e se la giornata si rivela troppo stancante, perché non rilassarsi la sera, di fronte a un buon film, seduti sul proprio divano? Ecco i migliori titoli in onda stasera.

Cinema Catania eccessivamente lontani? Niente paura. Anche il piccolo schermo offre ottimi film. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Piacere, sono un po’ incinta [Rai 2, ore 21:20]: Jennifer Lopez interpreta Zoe, una ragazza desiderosa di avere un figlio ma sfortunata nella ricerca di un partner. Stanca di tutti gli incontri falliti, decide di ricorrere all’inseminazione artificiale: sarà in quel momento, però, che incontrerà Stan;

Insieme dopo la morte [Rai 4, ore 21:20]: Mark e Liz sono due genitori separatisi dopo la morte del figlio, rincontratisi per cercare di rinsaldare il rapporto perduto. Cose paranormali, tuttavia, cominceranno ad accadere attorno a loro;

10.000 A.C. [Mediaset, ore 21:04]: il giovane D’Leh, cacciatore di mammut, dovrà formare una squadra di guerrieri per salvare Evolet, la ragazza a cui è promesso, rapita da una tribù spietata. La caccia, tuttavia, non sarà semplice a causa dei numerosi animali preistorici presenti sulla via;

Under the Skin [Rai Movie, ore 21:10]: Scarlett Johansson interpreta una misteriosa aliena che assume le forme umane della giovane Laura Flynn. Tramite questo “travestimento”, ucciderà per conto di un’entità misteriosa numerose persone. Ma, a lungo andare, la permanenza sulla Terra comincia ad avere un significato diverso: la giovane si ribellerà agli scopi di chi l’ha mandata sul pianeta blu;

Spider-Man: Far From Home [TV8, ore 21:30]: secondo capitolo della nuova serie di film sul supereroe Marvel, interpretato da Tom Holland. Dopo la battaglia finale con Thanos e la perdita del suo “mentore” Tony Stark, Peter Parker torna a scuola e va in gita in Europa: mentre cerca di conquistare il cuore di MJ, tuttavia, si troverà a combattere contro nuovi nemici, braccato da Nick Fury e accompagnato dall’enigmatico Quentin Beck, alias Mysterio.