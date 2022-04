Stasera in TV: “Sulla mia pelle”, “Zombieland” e “Io vi troverò”

Il weekend si avvicina: se la voglia di uscire manca, perché non godersi un buon film sul proprio divano? Ecco i titoli in onda stasera in TV.

Cinema Catania troppo distanti? Le proposte del piccolo schermo vi invitano a stare comodi sul divano. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Si accettano miracoli [Rai 2, ore 21:20]: Alessandro Siani e Fabio De Luigi interpretano due fratelli: il primo, Fulvio, è un dipendente senza scrupoli di una multinazionale che viene licenziato e, a causa della sua reazione esagerata, mandato a scontare un mese di servizi sociali dal secondo, Germano, parroco di un paesino dimenticato. Date le condizioni del paese, Fulvio inscenerà un miracolo per fare in modo che affluiscano i pellegrini: il Vaticano, tuttavia, darà inizio a delle indagini;

Sulla mia pelle [Rai 3, ore 21:20]: la difficile storia di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi, e della settimana in carcere che macchiò per sempre la storia italiana;

Benvenuti a Zombieland [Rai 4, ore 21:21]: primo capitolo della storia di Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock, quattro ragazzi sopravvissuti all’apocalisse zombie che possono contare solamente su loro stessi per sopravvivere alle orde di mostri che li cercano;

Io vi troverò [Italia 1, ore 21:20]: primo film della celebre saga che vede per protagonista Liam Neeson, che interpreta un padre, ex agente dei servizi segreti, che vede rapire la propria figlia: ricorrerà a tutti i mezzi per riportarla a casa;

Warcraft – L’inizio [Mediaset, ore 21:04]: il regno pacifico di Azeroth si trova improvvisamente catapultato nel caos, quando si apre un portale su un mondo dominato da feroci orchi. I rappresentanti di entrambi i popoli si troveranno a decidere, sull’orlo della guerra, il destino della propria gente.