Ryanair, viaggi low-cost estivi a partire da 7 euro: i voli da Catania

Nuove offerte Ryanair per viaggiare durante l'estate in destinazioni mozzafiato. Di seguito tutte le offerte disponibili con voli in partenza da Catania.

Ryanair ha lanciato delle offerte super per volare durante l’estate in tantissime mete calde e non. I prezzi dei biglietti aerei partono da 7 euro da Catania per raggiungere destinazioni mozzafiato. Ecco di seguito le più interessanti.

Voli da Catania

Vienna a partire da 7 euro;

Marsiglia, Londra, Budapest e Malta a partire da 9 euro;

Cracovia, Rodi, Siviglia e Madrid a partire da 13 euro;

Gli sconti sono validi per tutte le prenotazioni effettuate entro il 10 aprile 2022 e per viaggiare dal 1° aprile fino al 30 luglio 2022.