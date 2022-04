Stasera in Tv: in onda “Vita di Pi” e “Manchester City Vs Atletico Madrid”

Cosa guarderete stasera in Tv? La redazione di LiveUnict propone film e programmi per tutte le categorie e fasce di età. Dallo sport ai film più interessanti: ecco la programmazione di oggi 5 aprile 2022.

Un uomo ordinario [Rai 4, ore 21:20]: Un criminale di guerra della ex Jugoslavia ha trovato rifugio in un appartamento e ha come unico contatto con l’esterno Tanja, una giovane cameriera con cui instaura un ambiguo rapporto di complicità.

Calcio – Champions League: Manchester City Vs Atletico Madrid [Canale 5, ore 21:00]: in onda i quarti di finale.

Mister Nice Guy [Canale 20, ore 21:05]: Un cuoco che lavora in una televisione australiana, suo malgrado, si trova a fare da cuscinetto fra due bande, per fortuna è abilissimo nelle arti marziali.

Noi e la Giulia [Canale 34, ore 21:00]: Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell’impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di testa. A ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi a un sopruso in maniera rocambolesca e lo faranno dando vita a un’imprevista, sconclusionata e tragicomica avventura.

Vita di Pi [Rai Movie, ore 21:10]: Pi Patel è il giovane figlio del proprietario di uno zoo indiano e, vivendo a stretto contatto con gli animali, ha imparato a conoscerne abitudini e caratteri con precisione enciclopedica. Pi e la sua famiglia, però, sono costretti a lasciare l’India e si imbarcano per il Canada portandosi appresso alcuni degli animali dello zoo ma la nave su cui viaggiano affonda e dal naufragio si salvano solo lui e la gigantesca tigre del Bengala che Pi chiama Richard Parker. In balia delle acque dell’oceano per 227 giorni, Pi riesce a salvarsi dagli istinti feroci di Parker grazie alle sue conoscenze e all’anomalo rapporto che tra loro si crea.