UNICT – Due borse di studio per studenti rifugiati

Borse di studio per studenti rifugiati: l'Università degli Studi di Catania offre due borse a studenti di Camerun, Niger e Nigeria. Ecco tutte le informazioni.

L’Università di Catania aderisce alla quarta edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees, promosso da UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas, Diaconia Valdese e Centro Astalli.

Il progetto nasce per consentire a giovani rifugiati nei territori africani, spesso impossibilitati a continuare gli studi nel Paese in cui hanno trovato protezione, di ottenere visti per motivi di studio in Paesi terzi.

Due borse di studio per studenti rifugiati

L’Ateneo catanese mette a disposizione due borse di studio da destinare a uno studente e una studentessa in possesso di laurea triennale (con votazione non inferiore a 24/30) residenti in Camerun, Niger e Nigeria, che potranno immatricolarsi a uno dei corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese previsti dall’offerta formativa.

Gli interessati possono inviare le proprie candidature online, entro il 29 aprile 2022.

“Siamo felici di poter annunciare l’espansione quest’anno del progetto UNICORE a rifugiati residenti in Camerun, Niger e Nigeria”, ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. “Grazie all’impegno delle università italiane 71 studenti rifugiati erano già arrivati Italia nei primi tre anni di progetto e poter raddoppiare questo numero è davvero un risultato straordinario ed un esempio per gli altri paesi europei”.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.