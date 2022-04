Stasera in TV: “Benvenuti a Marwen” e “Una notte da leoni”

Stasera in TV? In attesa di un clima migliore è possibile rilassarsi davanti il piccolo schermo, in compagnia di un buon film. I consigli della redazione di LiveUnict.

Nessuna voglia di raggiungere qualcuno dei cinema Catania? Niente paura. Anche il piccolo schermo stasera riserverà ottimi film: ecco i migliori secondo la redazione di LiveUnict.

Red [Italia 1, ore 21:20]: un ex agente segreto della CIA, vive una tranquilla esistenza fino a quando un commando armato decide di ucciderlo. Sarà costretto, allora, a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere. Con Bruce Willis.

Una notte da leoni [TWENTYSEVEN, ore 21:10]: arrivato a Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato del loro amico Doug, durante la notte il gruppo di amici si dà alla pazza gioia e si ubriaca alla grande. Al risveglio, però, qualcosa non va.

Benvenuti a Marwen [IRIS, ore 21:00]: con la direzione del premio Oscar Robert Zemeckis, con S. Carell. Reduce da un pestaggio, un artista elabora la violenza dando vita ad un mondo in miniatura.