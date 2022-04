Stasera in TV: in onda “Famiglia all’improvviso” con Omar Sy

Weekend alle porte: la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in TV.

Cinema Catania eccessivamente distanti? Le proposte del piccolo schermo vi spingeranno a rimanere sul divano. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Il cantante mascherato [Rai 1, ore 21:25]: nove personaggi mascherati si sfidano in una prova di canto, l’identità dei concorrenti verrà svelata solo al momento della loro eliminazione, a giudicare le loro performance ci sarà una giuria, il televoto e i social.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse [Canale5, ore 21:25]: Omar Sy interpreta Samuel, un uomo che nella sua vita ha concluso poco. Per lui all’improvviso tutto cambierà con l’arrivo di una figlia.

The Specials – Fuori dal comune [Rai 1, ore 21:25]: Malik e Bruno sono amici e colleghi. Entrambi per lavoro aiutano i giovani in difficoltà, cercando di inserirli nel mondo del lavoro e di risparmiandogli le difficoltà della vita. Prima TV.