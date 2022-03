WhatsApp, si potrà inviare file di grandi dimensioni: il nuovo limite

La piattaforma di messaggistica istantanea apre alla condivisione di file "pesanti". Ecco la novità nel dettaglio.

La piattaforma di messaggistica istantanea conosciuta come WhatsApp si rinnova continuamente. Con l’obbiettivo di rendere più funzionale la comunicazione, si susseguono repentini gli aggiornamenti e le novità non mancano.

Quella più importante riguarda la condivisione dei file. Se prima non era possibile neanche condividere un file più grande di 100 megabyte, in futuro potremmo spingerci fino a 2 GB di condivisione.

Al momento, tuttavia, è stata semplicemente avviata una sperimentazione in Argentina. Se questa dovesse comportare risultati positivi, la funzione verrebbe introdotta anche in Italia.

Di fatto gli sviluppatori, in caso di insoddisfazione, potrebbero reimpostare il limite precedente una volta concluso il test. Ad ogni modo, nel caso in cui questa dovesse divenire una realtà, la condivisione di file di grandi dimensioni varrebbe sia per sistema operativo iOS sia per Android.