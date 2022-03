Catania, al via installazione di altri 11 defibrillatori: si parte dalla Pescheria

Dopo la brutta esperienza della scorsa estate, nuovi defibrillatori saranno installati a Catania. Si partirà dalla Pescheria.

Al via installazione di altri 11 defibrillatori nei quartieri del catanese. Il primo sarà installato nel mercato della Pescheria, all’altezza del civico 7 di piazza Alonzo di Benedetto.

Gli 11 defibrillatori sono stati acquistati dal Comune di Catania, sulla base di uno stanziamento di bilancio richiesto della IV Commissione consiliare Sanità e deliberato all’unanimità dal Consiglio comunale.

Al via l’installazione

All’installazione saranno presenti l’assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo, la presidente della quarta Commissione Sanità del Comune Sara Pettinato e i presidenti dei sei Municipi, che riceveranno in consegna i defibrillatori da collocare nelle circoscrizioni in specifici siti, in prossimità di esercizi commerciali.

Le installazioni dei mesi estivi

Nella zona del lungomare erano sono già avvenute altre installazioni nei mesi estivi. Purtroppo, però, l’apparecchio posizionato in zona Piazza Europa nel mese di luglio è scomparso nel giro di una settimana. Il defibrillatore era stato donato da la Sidra, nell’ambito del progetto voluto dalla IV Commissione consiliare. L’apparecchio, però, non è stato poi mai sostituito.

Cominciano domani le nuove installazioni, nella speranza che il senso civico prevalga.

Saranno, nello specifico, gli esercizi commerciali in prossimità dei quali i defibrillatori saranno posizionati ad avere la “custodia” e il controllo degli apparecchi salvavita. Lo strumento potrà, ovviamente, essere utilizzato da chiunque.