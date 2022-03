Covid, 3 siciliani su 4 promuovono gestione della campagna vaccinale: i dati Demopolis

Numerosi cittadini siciliani sono soddisfatti della gestione della campagna vaccinale nell'Isola e dell'efficienza delle strutture ospedaliere. Lo rivela un'indagine Demopolis.

Dopo due anni di pandemia, la valutazione dei siciliani sulla gestione della campagna vaccinale è generalmente positiva: è quanto emerge dall’indagine condotta nell’Isola dall’Istituto Demopolis a oltre 24 mesi dall’inizio della diffusione del virus. I dati, tuttavia, rivelano di più.

Promossa la campagna vaccinale

Più di 3 siciliani su 4 promuovono l’organizzazione della campagna vaccinale con un voto pari o superiore al 6. Il giudizio positivo viene ampiamente confermato da coloro che si sono vaccinati in un centro o in un hub in Sicilia, anche in virtù della gentilezza e dell’attenzione del personale, nonché della buona organizzazione degli hub (57%).

Inoltre la maggioranza dei siciliani ha guardato alla compagna vaccinale intrapresa come un’opportunità per ridurre i rischi legati al virus.

Un altro tema, tuttavia, ha maggiormente diviso: la somministrazione del vaccino ai giovanissimi, ovvero ai soggetti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Il 42% è favorevole, il 12% la rinvierebbe all’autunno, mentre oltre un terzo dei siciliani si dichiara del tutto contrario alla vaccinazione dei più piccoli.

Promosse anche le strutture ospedaliere

Opinioni positive anche sulla gestione dell’emergenza da parte degli ospedali. Il 52% dei cittadini, infatti, ha riservato un giudizio complessivamente positivo alle misure sanitarie attuate nell’Isola per provare a contenere la diffusione del Coronavirus nell’Isola. 6 su 10 esprimono una valutazione positiva sulle strutture ospedaliere.

Per i siciliani è preferibile restare prudenti

“Per quasi i due terzi dei siciliani la situazione è oggi meno preoccupante, ma è preferibile restare prudenti – ha chiarito Pietro Vento, Direttore di Demopolis – . La pensa diversamente poco più di un quarto dei cittadini, convinti invece che il peggio sia passato e che si possa tornare pienamente alla vita di prima”

I siciliani sarebbero cauti anche sulla questione mascherine: più di 3 intervistati su 4 ritengono che sia ancora presto per eliminarle definitivamente anche nei luoghi al chiuso.