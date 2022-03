UNICT – Pubblicato bando Erasmus+ “Staff Mobility for Training”

L’Università di Catania ha pubblicato il bando per l’attribuzione di borse per la mobilità dello staff per attività di formazione all’estero per l’a.a. 2021/2022, finanziate dal programma Erasmus+ nell’ambito delle azioni “Staff Mobility for Training” KA131 e KA107.

Le borse offerte sono destinate al personale tecnico-amministrativo dell’Università di Catania e possono essere utilizzate per svolgere dei periodi di formazione presso gli istituti di istruzione superiore dei Programme e Partner Countries, cioè quelli che abbiano sottoscritto accordi inter-istituzionali Erasmus+ con l’ateneo di Catania.

Lo scopo delle mobilità all’estero è quello di consentire ai beneficiari di acquisire nuove competenze ed esperienze in ambito amministrativo-gestionale e di consolidare i legami tra le Istituzioni dei diversi paesi partecipanti agli accordi.

Si possono presentare due diverse candidature: una per l’azione KA131 e una per l’azione KA107. Attenzione, però: per l’azione KA131 le attività di formazione ammissibili al finanziamento devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022, mentre per l’azione KA107 il termine ultimo entro cui effettuare la mobilità è il 31 luglio 2022. È importante precisare che, per entrambe le azioni, tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro le date già indicate.

Nel caso in cui lo staff voglia presentare la propria candidatura per entrambe le azioni, i periodi di mobilità concordati con gli enti ospitanti dovranno essere programmati in due momenti diversi.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura online, entro e non oltre il 1° aprile 2022, compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Unict.