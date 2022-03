Stasera in TV: in onda “18 Regali” e “Le Iene Show”

Mercoledì sera noioso? La redazione di LiveUnict vi consiglia dei film e dei programmi in TV da non perdere.

Il piccolo schermo, stasera, sarà un’ottima alternativa ad un cinema Catania: tanti i bei film che verranno trasmessi. Ecco le proposte della redazione di LiveUnict.

18 Regali [Rai 1, ore 21:25]: il film racconta la storia di una donna incinta, che scopre di essere molto malata, la donna cerca in tutti i modi di reagire e di salvare la bambina in grembo.

Io speriamo che me la cavo [Cine34, ore 21:00]: per via di una svista, l’insegante Marco Tullio Sperelli dovrà insegnare a Corzano, in provincia di Napoli, la classe dovrebbe essere composta da venti alunni ma lui ne trova solo tre in classe. Il professore sarà costretto a recuperare gli altri ragazzi, in un luogo dove la criminalità e la povertà sono agli ordini del giorno.

Eyes Wide Shut [Iris ore 21:oo]: ultimo film del grande Stanley Kubrick. La pellicola racconta la storia di William e Alice due giovani sposini che vivono una vita molto particolare, tra eventi mondani e particolari fantasie.

Le Iene Show [Italia Uno, ore 21:20]: celebre programma serale Mediaset, durante il programma saranno numerosi i servizi di cronaca e di attualità che saranno trattati dagli inviati del programma.