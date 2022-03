Immatricolazioni Unict 2022/23: incontri online alla scoperta dei corsi

Unict organizza un ciclo di incontri: l'iniziativa promossa dal Cof&p e dai dipartimenti per illustrare ai liceali l’offerta formativa dell’Ateneo.

Ha preso il via in questi giorni la campagna di orientamento sulla scelta universitaria in vista del prossimo anno accademico 2022-23, promossa dall’Università di Catania. Lo staff del Centro orientamento formazione & placement, in collaborazione con i dipartimenti dell’Ateneo, ha infatti promosso una serie di incontri on line – sulla piattaforma MSTeams – aperti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori di secondo grado, che si terranno nei mesi di marzo e aprile.

Come partecipare

Ogni incontro sarà incentrato sulla presentazione dell’offerta formativa dei corsi di studio di ogni dipartimento, e gli studenti potranno scegliere i webinar a cui partecipare sulla base dei propri interessi.

Per prenotare un incontro, i referenti delle scuole devono scrivere via mail all’indirizzo di posta elettronica cofori@unict.it, indicando la denominazione dell’Istituto, il numero delle classi e/o degli studenti partecipanti, specificando le presentazioni a cui essi sono interessati. Lo studente che invece vorrà collegarsi al webinar autonomamente, dovrà inserire, oltre al proprio nome e cognome, anche la scuola di appartenenza.

Il calendario

Dopo il debutto dell’iniziativa, il 4 marzo scorso, con il dipartimento di Scienze della Formazione (che replicherà l’incontro il 1° aprile), gli appuntamenti riprenderanno l’11 marzo con la Scuola di Medicina (anche il 4 aprile) e i dipartimenti di Matematica e Informatica e di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.

Ingegneria civile e Architettura e la Sds di Architettura a Siracusa e il dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica incontreranno virtualmente i liceali il 14 e il 16 marzo; Scienze politiche e sociali il 16 marzo e il 20 aprile; Scienze umanistiche e la Sds di Lingue e letterature straniere di Ragusa il 25 e il 29 marzo.

Il calendario proseguirà con le presentazioni di Scienze chimiche (28 marzo e 22 aprile), Fisica e Astronomia (28 marzo e 8 aprile), Economia e Impresa (29 marzo e 29 aprile), Giurisprudenza (29 marzo e 29 aprile), Scienze biologiche, geologiche e ambientali (il 5 e l’8 aprile), Scienze del Farmaco e della Salute (22 e 27 aprile).

Due, infine, gli incontri dedicati alla presentazione della Scuola Superiore di Catania: gli studenti interessati avranno modo di conoscere le opportunità offerte dalla struttura d’eccellenza di Villa San Saverio l’1 e il 5 aprile prossimi.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.