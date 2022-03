Endometriosi: al Garibaldi di Catania consulenze gratuite per tutte le donne

Endometriosi, Garibaldi Catania si attiva per promuovere un open day di sensibilizzazione sull'argomento: prevista possibilità di consulenze a chi ne farà richiesta.

Endometriosi: Garibaldi Catania promuove un open day gratuito di sensibilizzazione e prevenzione sull’argomento. Si svolgerà il 9 marzo, in occasione della Giornata regionale dell’Endometriosi dalle 8:30 alle 18:30.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento Materno Infantile dell’Arnas Garibaldi, sede del Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura dell’Endometriosi. Lo scopo della giornata di sensibilizzazione è quello di permettere alle done che lo desiderano di ottenere delle consulenze specializzate. Infatti, per poter richiedere un consulto basterà rivolgersi all’UOC di Ginecologia e Ostetricia diretta dal Prof. Giuseppe Ettore, in modo da poter chiarire i propri dubbi o ottenere maggiori informazioni, siano esse di tipo diagnostico o terapeutico. Il team composto da ginecologi esperti della patologia ma anche multidisciplinare si occuperà di rispondere in breve tempo alle richieste avanzate.

“Grazie alla Rete Endometriosi Sicilia, istituita dalla legge del 2019, e al supporto dell’assessore della Salute Ruggero Razza, del Dirigente dell’Ufficio speciale Comunicazione per la Salute dell’Assessorato Daniela Segreto, del direttore generale dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola e delle Associazioni dei pazienti – viene sottolineato in una nota dell’Arnas – il Centro Regionale per la Diagnosi e cura dell’Endometriosi del presidio ospedaliero di Nesima, attraverso il lavoro di un team multidisciplinare e multiprofessionale, ha consolidato un ruolo determinante per rafforzare la conoscenza della malattia, una corretta prevenzione e diagnosi precoce ed un appropriato percorso diagnostico e terapeutico medico-chirurgico. Tutto ciò in funzione anche della salute riproduttiva della donna”.

“Il 30 % delle donne con problematiche riproduttive – conclude successivamente la nota – riconosce infatti in tale patologia la causa della loro infertilità. La diagnosi precoce per una donna con desiderio di maternità è ancora più importante per l’opportunità di poter programmare in maniera consapevole il suo progetto riproduttivo e ridurre notevolmente gli effetti negativi della malattia sulla fertilità”.

Per poter prendere parte all’Open Day è necessaria la prenotazione che può essere effettuata telefonando al numero fisso 095.7595672 o inviando una e-mail al seguente indirizzo endometriosi@arnasgaribaldi.it