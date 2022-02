Catania, tutti gli autovelox per il mese di marzo 2022

A Catania autovelox anche a marzo 2022: di seguito tutte le zone interessate.

Anche per il mese di marzo, al fine di garantire maggiore sicurezza per i veicoli e per i pedoni, la Direzione del Corpo di Polizia Locale informa sulla disposizione di presidi mobili di controllo con l’uso di Autovelox in diverse aree della città di Catania.

Si ricorda, inoltre, che i viali Lorenzo Bolano, Ruggero di Lauria, Felice Fontana, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni, ogni giorno saranno presidiati e controllati dalle pattuglie dei Vigili Urbani, attraverso turni che coprono l’intera giornata lavorativa.

Di conseguenza si raccomanda a tutti gli utenti della strada di osservare e di rispettare le varie prescrizioni per non incorrere nelle relative sanzioni e, soprattutto, garantire piena sicurezza stradale.

Gli autovelox di marzo 2022: