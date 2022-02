Catania, incidente mortale in Viale Mario Rapisardi: vittima un 24enne

Ancora un giovanissimo deceduto per via di un incidente stradale, questa volta avvenuto lungo il Viale Mario Rapisardi di Catania.

Nelle scorse ore il Viale Mario Rapisardi di Catania si è trasformato nello scenario di un grave incidente stradale.

Intorno alle ore 23, all’altezza dell’angolo tra via Filzi e via Lavaggi, una Smart si sarebbe scontrata con uno scooter: a bordo di quest’ultimo un 24enne, deceduto in seguito all’impatto. Il conducente dell’auto è, invece, rimasto ferito.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente anche un’auto del nucleo radiomobile dei carabinieri che stava in quel momento attraversando la strada.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la municipale per i rilievi del caso.