Catania, nuovo collegamento bus-metro per Centro Sicilia: gli orari

Nuovo collegamento in autobus per raggiungere direttamente il parco commerciale Centro Sicilia direttamente da Catania senza alcun costo. Di seguito le ultime notizie.

Un nuovo collegamento per raggiungere il parco commerciale Centro Sicilia in bus. Infatti, dalla metro Catania-Nesima partirà un bus diretto presso il centro commerciale tutti i giorni. I collegamenti saranno ogni ora a partire dalle 7:30 di mattina fino alle 19:30. Ai fruitori del servizio basterà poi presentarsi all’info point del Centro Sicilia per ricevere la restituzione del ticket della corsa di andata ed il biglietto di ritorno in città.

“Tutti devono fare la propria parte per favorire una mobilità integrata e sostenibile – dice il direttore di Centro Sicilia, Giuseppe Bella – così proseguiamo la partnership con FCE per mantenere un servizio che quotidianamente registra tante adesioni collegando, di fatto, la nostra area alla rete metro-bus della città di Catania. Lo riteniamo un contributo utile al decongestionamento del traffico veicolare, ma soprattutto uno smart link che è nella disponibilità di tutti senza alcun costo”.