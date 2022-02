Un album di figurine con i personaggi della Bibbia: l’iniziativa nel Catanese

Un album di figurine con i personaggi della Bibbia: l'idea viene da un parroco del Catanese, che mira a coinvolgere giovanissimi e adulti.

Un album di figurine con i personaggi della Bibbia? L’idea è venuta a un parroco del Catanese, Stefano Panebianco, che ha voluto trovare un modo per coinvolgere i più piccoli. L’iniziativa, già avviata e che si concluderà a giugno, prevede la distribuzione dell’album dopo la Santa Messa della domenica.

Si tratta, specifica il parroco di San Nicola di San Nicolò (una frazione di Aci Catena), di uno “strumento rivolto non solo ai fanciulli ma anche ai genitori, catechisti ed educatori per meditare sulla Parola di Dio e trasmettere la bellezza della Bibbia”.

Sono quarantotto le figure bibliche, alcune dell’Antico Testamento come Adamo, Eva e Noè, Abramo, Mosè o i profeti, e altre del Nuovo Testamento come Maria e Giuseppe, gli apostoli o Maria Maddalena, che diventeranno protagoniste di un album di figurine adesive da completare e conservare in un album destinato ai ragazzi che devono ricevere la Prima Comunione e la Cresima per far conoscere loro le figure più significative della Sacra Scrittura che hanno contribuito a costruire la storia di Israele e della prima comunità cristiana.

“La nostra fede – conclude il parroco – è un fatto reale che si può abbracciare e coltivare nel quotidiano; tutto questo è dimostrato dai personaggi che la Sacra Scrittura presenta. Sono uomini e donne come noi, con pregi e difetti. Essi hanno risposto alla chiamata del Signore e per questo sono un concreto modello di vita per tutti noi”.