Catania, in arrivo nuovo sciopero AMTS: previsti disservizi

Diversi sindacati hanno annunciato, nei giorni scorsi, una nuova giornata di sciopero nazionale dei trasporti pubblici: vi prenderanno parte anche i lavoratori dell'AMTS di Catania, che ha annunciato disservizi durante la giornata lavorativa.

Nei giorni scorsi, le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL e FAISA – CISAL hanno annunciato, a livello nazionale, uno sciopero dei trasporti pubblici: i lavoratori di metropolitane, autobus e tram incroceranno le braccia il prossimo 25 febbraio, per ben ventiquattr’ore.

Tra i lavoratori che prenderanno parte allo sciopero, vi sarà anche il personale viaggiante degli automezzi appartenenti all’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania. Per questo motivo, l’AMTS ha voluto informare gli utenti: venerdì prossimo il servizio potrebbe subire delle variazioni.

Più in particolare, nel post condiviso sui propri social, AMTS, scusandosi per il disagio, ha spiegato come “il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 a fine turno”, mentre “il restante personale si asterrà dal servizio per l’intera durata dal proprio turno di lavoro”.