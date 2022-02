Stasera in TV: in onda “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”

Stasera, 17 febbraio 2022, andranno in onda in tv tanti film, tra cui spiccano l'intramontabile Harry Potter e la serie cult con protagonista Luca Argentero, DOC - Nelle tue mani. Ma sarà possibile vedere anche commedie, documentari e partite di calcio.

DOC Nelle tue mani 2 – Streghe [Rai 1, 21:25]: Seconda stagione del celebre telefilm con protagonista Luca Argentero. In questa puntata per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale. Lui e Agnese si avvicinano sempre di più, ma nel frattempo Damiano ha scoperto qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra e deve decidere da che parte stare.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue [Italia 1, 21:20]: Sesto capitolo del celeberrimo colossal fantasy cinematografico. Harry Potter è arrivato al suo sesto anno a Hogwarts. Lui e i suoi amici di sempre, Ron e Hermione, sospettano che Draco Malfoy sia diventato un mangiamorte e stia tramando nell’ombra. Alla prima lezione di Pozioni, Harry entra in possesso di un libro usato, appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue che cambierà il corso delle vicende attese.

Un boss sotto stress [27, 21:10]: Commedia americana con protagonista Robert De Niro. Tutti i lavori sono stressanti se fatti ad un certo livello, anche fare il boss mafioso può essere una attività che può portare ad alti livelli di stress psicologici. Ma pur di uscire di prigione si può anche fingere di essere matti…

Calcio – Europa League – Atalanta vs Olympiacos [TV8, 20:55]: UEFA Europa League Atalanta – Olympiacos – Spareggi Andata.

Storie della Scienza [Rai Scuola, 21:00]: Programma condotto dal celebre filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani, con la partecipazione della giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che approfondisce come e perché la scienza sia diventata così centrale nel mondo di oggi.

Immaturi [Cine34, 21:00]: Famosa commedia all’italiana del 2011. Un inatteso intoppo burocratico porta all’annullamento di un esame di maturità sostenuto vent’anni prima. E così Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio, Francesca, che oggi hanno le loro vite di quasi quarantenni, si ritrovano riuniti loro malgrado per sostenere di nuovo la prova finale. La situazione, paradossale, li riporterà al periodo in cui erano un gruppo di amici, rivivendone le emozioni e compiendo gli inevitabili e necessari confronti.

Paolo Conte, via con me [Rai 3, 21:20]: Documentario centrato sulla figura di Paolo Conte, un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso, attraverso quasi cinquant’anni di storia, non soltanto musicale. Il film si inoltra nel labirinto delle sue canzoni, anche quelle scritte per gli interpreti più diversi, oltre che nel labirinto delle sue passioni (il jazz e l’enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema).