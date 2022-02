Bonus psicologo: c'è l'ok ufficiale. Di seguito tutti i dettagli riguardanti il contributo e le modalità per presentare domanda per beneficiarne.

Bonus psicologo: finalmente è arrivato l’ok dalle Commissioni riunione Affari Costituzionali e Bilancio del contributo. Esso consiste nell’erogazione di seicento euro all’anno ai soggetti bisognosi che ne fanno richiesta. Finalmente dopo mesi di attesa adesso è arrivata l’ufficializzazione tramite l’ok dal Parlamento. Il Governo prevede uno stanziamento di 20 milioni nel 2022: metà della cifra sarà usata per i bonus mentre l’altra metà sarà usata per reclutare i professionisti per combattere il disagio mentale causato dalla pandemia da covid-19.

“Il provvedimento – si legge nel testo approvato dalle Commissioni – si propone di potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress. Ci sarà un’attenzione particolare per i bambini e per gli adolescenti, soprattutto se appartengono a famiglie in difficoltà economiche”.

Chi può richiedere il Bonus psicologo

Il bonus psicologo sarà un contributo di seicento euro all’anno destinato ai bisognosi di assistenza psicologica. Per richiedere il bonus non sono previsti limiti legati ala situazione lavorativa o di età. L’unico limite da rispettare è il tetto massimo Isee a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.

Il contributo è indirizzato a tutti coloro che pur non avendo riportato sintomi da covid-19 hanno subito gli effetti del lockdown, chiusure forzate, crisi economica e posti di lavoro andati in fumo. Dunque, un mix di circostanze che hanno spinto migliaia di italiani a rivolgersi ad uno specialista per contrastare i disturbi causati dalla pandemia.

Bonus psicologo: come presentare domanda

Per poter richiedere il bonus psicologo è necessario presentare una domanda. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe consistere in un voucher erogato direttamente dal medico di base, a disposizione per chi soffre di disagi mentali legati alla pandemia da coronavirus. Il contributo consiste in un pacchetto da 6 a 10 seduto presso uno specialista.