Bollette luce e gas, Sicilia tra le Regioni dove si spende di più: i dati

Bollette in aumento in tutta Italia. Stando ai dati derivanti da indagini nel settore, tra le Regioni maggiormente colpite anche la Sicilia. Di seguito tutti i dati.

Bollette alle stelle in tutta Italia, ma non in egual misura. La Sicilia risulta essere tra le Regioni dove si spende di più. È quanto emerge dalle indagini effettuate dall’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it, che hanno preso in considerazione proprio le singole Regioni italiane e considerato l’evoluzione dei consumi di luce e gas in rapporto ai costi per le famiglie in regime di Maggior Tutela e nel Mercato Libero.

La situazione resta complessa in tutta la Penisola, dove aziende e privati faticano a contrastare il caro bollette. La causa è da ricercare nel mercato energetico italiano, alle prese con un’emergenza senza precedenti nella storia recente, dovuta alla crescita delle quotazioni delle materie prime di luce e gas sul mercato all’ingrosso. Di contro il Governo Draghi ha cercato, tramite una manovra finanziaria, di limitare l’impatto di questo caro bollette sui consumatori, senza però ottenere al momento un risultato pienamente soddisfacente.

Caro bollette: dove si cerca di risparmiare

Stando allo studio effettuato, l’attuale emergenza energetica ha portato le famiglie italiane a contenere i consumi. Su base nazionale è stato registrato un calo medio del consumo di energia elettrica dell’1% mentre l’uso del gas naturale è diminuito del 4%.

In particolare, le singole regioni si comportano diversamente a riguardo: l’energia elettrica viene risparmiata di più in Valle d’Aosta, dove il consumo medio si è ridotto del 3% per famiglia. Ancora più netto il calo dei consumi di gas con un taglio del 6% del consumo complessivo per le famiglie in Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino e Veneto.

Caro bollette: le Regioni dove si spende di più

A fare da apripista nella classifica delle Regioni dove il caro bollette luce si fa sentire di più troviamo le due Isole maggiori d’Italia.

La Sardegna è in testa, con una spesa annuale maggiore per fornitura di energia elettrica che tocca i €596. La Sicilia la segue, con un importo complessivo di €564 per famiglia. infine troviamo la Calabria con €562 in media.

Le Regioni che invece fanno registrare la spesa media minore per l’energia elettrica sono la Valle d’Aosta, con €508 in media e l’Abruzzo, con €510. Anche nelle Marche ed in Toscana la spesa per l’elettricità risulta essere più bassa con un valore medio di 528€. Dati simili vengono registrati in Liguria dove la spesa media registrata per le bollette della luce risulta essere di 532€.

Per quanto riguarda poi il gas, le regioni del Nord Italia guidano la classifica. Il picco di spesa viene registrato in Veneto, con una media di €792 ed in Piemonte, con €784. La spesa minima viene, invece, registrata in Liguria dove i clienti del mercato tutelato registrano un importo annuale medio di €509 per la bolletta del gas. La regione dove si risparmia di più è invece la Puglia, con una spesa media di €576 per le bollette del gas.

Complessivamente, considerando cioè la spesa media annuale sia per luce che per il gas, è il Veneto la regione che fa segnare la spesa maggiore con un dato complessivo di €1.340. Tra le regioni italiane che registrano i costi maggiori per l’energia troviamo anche il Trentino, con un dato medio di €1.329, il Piemonte con €1.322 e l’Emilia-Romagna con €1.309. La regione di registra la spesa minore è la Liguria con una spesa complessiva media di €1.042. Spese più contenute anche per Abruzzo (€1.142) e Campania (€1.159).