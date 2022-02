UNICT – Corso gratuito di tedesco per studenti: come iscriversi

All'Università di Catania un corso di tedesco gratuito per gli studenti dell'Ateneo, organizzato dal Centro Linguistico d'Ateneo: ecco come iscriversi.

Il Centro Linguistico d’Ateneo mette a disposizione degli studenti dell’Università degli Studi di Catania un corso online gratuito di tedesco per il livello A2.

Corso di tedesco gratuito per studenti Unict

Il corso – tenuto dalla dott.ssa C.Harbecke – consisterà in 50 ore di lezioni e si terrà su piattaforma Microsoft Teams. La data di inizio è fissata per il 24 febbraio 2022.

La frequenza sarà bisettimanale secondo il seguente orario: martedì 9:00 – 11:00; giovedì 9:00 – 11:00. Tramite il corso, gli studenti potranno anche colmare i 3 CFU di AAF del loro piano di studi.

Come iscriversi al corso

Gli studenti interessati dovranno inviare entro giovedì 17 febbraio 2022 una richiesta al Centro Linguistico all’indirizzo infoclma@unict.it, avente come oggetto della mail “CORSO DI TEDESCO A2”.

All’interno dell’e-mail occorrerà specificare: nome e cognome; matricola; corso di studio per esteso (specificare se triennale o magistrale); numero crediti conseguiti a tutt’oggi; media ponderata.

In base all’effettivo numero di richieste pervenute, il CLA si riserva di decidere come procedere per l’avvio della classe Teams.