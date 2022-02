Stasera in Tv: “Il libro della giungla” e “Volver”

Sono molteplici le scelte per questo martedì sera, sia al cinema che in casa. Ecco tutti i consigli della redazione di Live Unict.

Il libro della giungla [Italia 1, ore 21.20]: Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla indiana, viene cresciuto da un branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan metterà però in pericolo la sua vita, costringendolo a un ardito viaggio tra insidie e pericoli.

In viaggio con una rockstar [Italia due, ore 21.15]: Aaron Greenberg è un ambizioso 23enne cui spetta un incarico in cui può dar finalmente prova della sua virtu’: l’efficienza. Dovrà scortare Aldous Snow, una star del rock britannico, nella sua prima tappa di un tour mondiale: quella al Greek Theatre di Los Angeles. Aldous ha tutti i vizi tipici delle rock star e, nonostante sia impegnato nella ricerca del senso della vita, si concede con facilità eccessi di ogni genere. Per Aaron, così, il compito di portare sano e salvo il suo protetto sino al concerto si trasformerà in una vera e propria missione impossibile.

Volver [Cielo, ore 21.15]: Raimunda copre le tracce dell’assassinio del marito da parte della figlia Paula (che ne era stata insidiata), poi decide di gestire direttamente un ristorante con amiche senza uomini. Nel frattempo, lo spirito della madre – morta anni prima in un incendio – torna a frasi vivo, prodigo di consigli…

Stasera andranno inoltre in onda al cinema Catania i seguenti film:

Marry me – Sposami ore 19:30 e 22:20: Una stella del pop scopre che il suo fidanzato la tradisce poco prima del suo grande matrimonio, così decide di sposare un completo estraneo al pubblico, ignaro che questo potrebbe unire le loro vite per sempre.

Belli ciao ore 18:30 e 21:30: Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l’ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo – da sempre appassionato di medicina – sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l’inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l’economia locale servirebbe un grande investimento… e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d’adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua ad impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani. Riusciranno i due amici a dimostrare che il loro non è un paese per vecchi?

Spider-Man- No Way home ore 19:00 3 21:20: L’identità dell’Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l’Uomo Ragno.