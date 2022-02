Interruzione di energia elettrica a Catania: quando e le zone interessate

Per via di alcuni lavori, a Catania si verificherà una nuova interruzione di energia elettrica: coinvolta una vasta zona della città.

E-distribuzione (la società del gruppo Enel) informa i cittadini circa una nuova interruzione di energia elettrica a Catania, prevista per le prossime ore.

La società dovrà effettuare un intervento su alcuni cavi elettrici posti all’interno di un cunicolo di servizi collocato al di sotto di piazza Stesicoro. Per via di questi lavori, domani (mercoledì 16 febbraio) una vasta area del Centro di Catania rimarrà senza luce, per più ore.

Secondo quanto stimato, l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica si verificherà tra le 9 e le 16:45 e interesserà la zona di Corso Italia, Corso Sicilia e Via Etnea.