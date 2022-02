Ryanair, voli da 4,99 euro: da Catania offerte per l’Italia e per l’estero

Ryanair: nuove offerte per voli last-minute nel mese di febbraio. Moltissimi i voli a partire da 4,99 euro da Catania e per Catania: tutte le informazioni.

Ryanair continua a lanciare offerte per incentivare gli utenti a viaggiare. Dopo la crisi, dovuta alla situazione pandemica in Italia e in tutto il mondo, scegliere di prenotare un weekend o una vacanza più lunga non è semplice. Adesso che la situazione sanitaria sta pian piano tornando alla normalità, è tuttavia possibile programmare qualche fuga in più.

Vediamo quali offerte e sconti mette a disposizione la compagnia aerea in questione.

Ryanair: viaggi last minute da 4,99 euro

Dall’1 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, la compagnia aerea irlandese dà la possibilità di prenotare biglietti a prezzi veramente stracciati. Si tratta di un’offerta last minute, che permette di programmare una piccola fuga in Italia o all’estero. Le offerte sono tantissime e riguardano la maggior parte delle città coperte dalla compagnia low-cost.

I prezzi dei voli partono da un minimo di 4,99 euro.

Ryanair: voli da e per Catania

Tra le offerte più interessanti che hanno come destinazione l’Aeroporto Fontanarossa di Catania, troviamo: Milano Bergamo 12,99 euro; Milano Malpensa 4,99 euro; Roma Fiumicino 7,99 euro; Bari 15,06; Bologna 9,87; Cagliari 4,99.

Per quanto riguarda, invece, le offerte in partenza da Catania e sono moltissime le mete a disposizione di chi sta pensando di prenotare una vacanza fuori. Ecco, di seguito, la lista completa: