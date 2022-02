Inaugurazione anno accademico Unict: ospiti ministra Messa e senatrice Cattaneo

L'inaugurazione dell'anno accademico 2022/23 dell'Università di Catania sarà dedicata alle donne: ospiti la ministra Messa e la senatrice Cattaneo.

Lunedì 14 febbraio alle ore 11:00, nella Chiesa di San Nicolò l’Arena, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del 587° anno accademico dell’Università di Catania.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale dell’11 febbraio, Unict ha scelto di dedicare la cerimonia 2022 alle donne e alle ragazze nella scienza. Ospiti di quest’anno saranno infatti la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e la Senatrice a vita Elena Cattaneo, che interverrà sul tema “La necessità di studiare, la responsabilità di condividere”.

Nel decennale della sua scomparsa, un omaggio sarà dedicato poi a Rita Levi Montalcini: prima scienziata italiana a ricevere il Premio Nobel per la Medicina nel 1986 (e seconda donna italiana dopo la scrittrice Grazia Deledda), oltre che prima scienziata ad essere stata nominata senatrice a vita, nel 2001 (seconda donna dopo la politica Camilla Ravera).

Il programma

Dopo l’ingresso in sala delle delegazioni e delle autorità accademiche, il programma della cerimonia prevede l’intervento del rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, del direttore generale Giovanni La Via e degli studenti Rossella Garofalo (allieva della Scuola Superiore di Catania) e Lorenzo Commis (presidente della Consulta degli studenti).

A scandire la cerimonia anche alcuni momenti musicali, con la partecipazione dei maestri Paolo Cipolla e Franco Lazzaro (che si esibiranno all’organo di Donato del Piano) e del Quartetto di ottoni del Teatro Massimo Bellini, composto dai professori d’orchestra Vincenzo Paratore (trombone), Giuseppe Mangiameli (trombone basso), Giuseppe Raciti (tromba), Mario Musumarra (tromba).

Come negli anni precedenti, Unict ha voluto coinvolgere attivamente gli studenti: la manifestazione prevede infatti la partecipazione della giovane attrice Lucia Portale (neolaureata in Lettere), della flautista Eugenia Cantone e una performance a cura dell’associazione Ouroboros. Partecipano infine, in qualità di speaker, gli studenti dell’emittente radiofonica d’ateneo Radio Zammù.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della webtv d’Ateneo. A causa della persistente emergenza pandemica, l’accesso alla Chiesa di San Nicolò l’Arena potrà essere consentito soltanto alle autorità e alle delegazioni accademiche (studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo).