Drusilla Foer a Catania: 3 date in Sicilia per lo show “Eleganzissima”

A seguito del grande successo ottenuto grazie a Sanremo nei panni di co-conduttrice, l'"Eleganzissima" Drusilla Foer andrà anche in Sicilia per il suo tour: di seguito le date ed i dettagli.

Drusilla Foer, dopo il successo ottenuto a Sanremo, parte per un tour in giro per l’Italia, fino a sbarcare anche in Sicilia. Lo show, intitolato “Eleganzissima“, riguarderà le principiali città isolane grazie ad un’intuizione di Andrea Randazzo e di Agave Spettacoli: ecco i dettagli.

Le date

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30 e le date siciliane da segnare sul calendario sono le seguenti:

25 marzo: teatro Metropolitan di Catania ;

; 26 marzo : teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto;

: teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto; 28 marzo: teatro Golden di Palermo, dove è già stato registrato il sold out.

La tappa a Catania è organizzata in collaborazione con il teatro Musco: all’inizio, infatti, lo spettacolo era stato previsto al Musco, ma poi, per la grande richiesta da parte del pubblico, si è deciso di spostare la tappa al Metropolitan, che dispone di spazi più ampi.

Lo spettacolo

Il recital è stato scritto ed è interpretato da Drusilla Foer, che racconta gli aneddoti della sua straordinaria vita, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa e caratterizzata da incontri ed amicizie con personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Inoltre, parte essenziale del suo racconto biografico sono le canzoni, interpretate dal vivo grazie ai suoi musicisti che la accompagnano.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, mentre la distribuzione è di Savà Produzioni Creative, che per la Sicilia sarà coadiuvata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

Inoltre, Lo spettacolo di Madame Foer vedrà anche la partecipazione di Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax.