“Università bandita”: su Rai 3 in onda una puntata dedicata a Catania

Stasera andrà in onda PresaDiretta su Rai 3 e la puntata riguarderà lo scandalo "dell'Università bandita" di Catania. Riccardo Iacona ne ha parlato con professori e ricercatori e con la Ministra Messa hanno approfondito gli effetti di tale "sistema" sulle Università italiane.

Pre­sa­Di­ret­ta ha in­con­tra­to pro­fes­so­ri, ri­cer­ca­to­ri, ret­to­ri e ma­gi­stra­ti, ha rac­col­to le sto­rie e le de­nun­ce di con­cor­si truc­ca­ti su mi­su­ra per can­di­da­ti che do­ve­va­no vin­ce­re a tut­ti i co­sti. Un vero e pro­prio “si­ste­ma”, che non ga­ran­ti­sce la com­pe­ti­zio­ne tra i mi­glio­ri e dove tut­to è già de­ci­so in par­ten­za.

Riccardo Iacona ha parlato con la Ministra Messa di quali sono gli effetti di questo “sistema” sulle Università italiane. La puntata andrà in onda su Rai 3 alle ore 21:20.