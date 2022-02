Catania, “Università bandita” protagonista su Rai 3: dove rivedere la puntata [VIDEO]

L'Università di Catania e lo scandalo dei concorsi universitari protagonisti su Rai 3 a PresaDiretta. Intervistato anche il rettore Priolo: guarda la puntata.

Lo scandalo dei concorsi truccati, che nel 2019 ha fatto tremare l’Università di Catania, è stato protagonista della prima puntata della nuova stagione di Presa Diretta. A partire da Ragusa e dalla vicenda che ha visto coinvolto il dottor Giambattista Sciré, Riccardo Iacona ha svelato i retroscena dell’accademia non solo a Catania, ma in tutta la Penisola.

La puntata di PresaDiretta ha mostrato quali sono le problematiche e le ombre dietro i concorsi pubblici con i quali le università italiane selezionano ricercatori e professori. Il mondo accademico riesce a premiare il merito e ad assumere i migliori, oppure vincono quelli che “dovevano” vincere?

Tra i docenti, i ricercatori e i rettori che PresaDiretta ha incontrato per raccontare il marcio del sistema universitario, fatto spesso di concorsi truccati e cuciti su misura per i candidati, Iacona ha intervistato anche l’attuale rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, scelto dall’Ateneo per dare un segnale forte di cambiamento, e l’ex rettore Antonio Recca.