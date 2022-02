Fuga di cervelli, in Sicilia il Master THEM di BeAcademy inverte la tendenza e crea opportunità

Sempre più giovani in Italia, e soprattutto in Sicilia, lasciano la propria terra nella speranza di una carriera migliore lontano da casa, spesso senza farvi ritorno.

Da qualche anno però c’è una realtà che sta invertendo questa tendenza: Il Master THEM in Tourism Hospitality & Event Management di BeAcademy.

Con il suo bellissimo Campus a Catania e la sua offerta formativa considerata tra i migliori Master in Italia, BeAcademy non solo rappresenta un punto di riferimento per tutti i giovani siciliani che vogliono lavorare e fare carriera nel turismo in Sicilia, ma attrae ogni anno numerosi ragazzi da altre regioni italiane e dall’estero.

Marcela Burgos è una tra queste meravigliose storie di successo e di una carriera professionale possibile in Sicilia. Colombiana, laureata a Bogotà e specializzata in marketing in Francia, Marcela ha deciso di trasferirsi a Catania e frequentare il Master THEM nel 2021.

“Il mio anno al Master THEM è stato un anno in cui – dichiara Marcela – ho appreso e sono cresciuta molto grazie agli insegnamenti pratici in aula ed alla condivisione con i miei colleghi e professori.

Il Master mi ha aperto le porte di un bellissimo tour operator catanese come Isoleinviaggio, in cui ho fatto una ricca esperienza di stage e nel quale sono stata già assunta con contratto a tempo indeterminato per occuparmi di un progetto di internazionalizzazione aziendale molto motivante”.

Dalla Colombia a Milano, ma sempre con direzione Catania. Un’altra storia di successo è, infatti, quella di Martina Brescia, che oggi grazie al Master THEM ricopre il ruolo di Event Planner in una delle più importanti agenzie di eventi internazionali.

“Ho deciso di lasciare Milano nel 2017 – racconta Martina – per vivere un’esperienza altamente formativa a Catania. L’originalità del Master THEM che ho frequentato è quella di accostare teoria e pratica ad ogni lezione. Gli studenti possono così abituarsi ad affrontare con competenza le situazioni lavorative dove si troveranno a cimentarsi in azienda.

Oltre all’aspetto formativo, vorrei esprimere il mio entusiasmo riguardo alle persone che ho avuto il piacere di conoscere ed incontrare lungo questo mio percorso: la Sicilia ed i suoi modi di fare mi hanno conquistata e questa terra meravigliosa per me è diventata casa”.

Sempre da Milano, Jessica Statzu commenta: “Ho scelto il Master THEM per la sua formula vincente e altamente competitiva, dove la teoria è sempre accompagnata alla pratica. Perché l’importante alla fine non è solo sapere, ma saper fare! A Milano non ho trovato un Master come quello THEM. 10 certificazioni riconosciute a livello internazionale e le lezioni sono tenute dai top manager del mondo del turismo, degli hotel e degli eventi, che trasferiscono, oltre che testimonianze d’altissimo livello, il loro lavoro di tutti i giorni tramite workshop su casi reali, ma soprattutto la passione per quello che fanno. Alla fine di ogni incontro si porta a casa una competenza pratica. Che dire? Questo Master ha superato le mie aspettative e mi ha permesso di fare un’esperienza formativa indimenticabile ed iniziare una bellissima carriera nel mondo degli eventi e del Tour Operating occupandomi anche di marketing e comunicazione, attività che ho sempre amato. Infine che dire, la Sicilia è fantastica e i siciliani di più”.

Chiara Cappelli da Firenze racconta: “Ho frequentato l’edizione del Master THEM del 2021 e sì, sono una di quei tanti studenti che dopo lo stage – tra le oltre 200 opportunità offerte – viene riconfermata con contratto. Ho conosciuto il Master THEM un po’ per caso. Sono fiorentina e fortunatamente conoscevo uno dei docenti. Dico fortunatamente perché per me è stata un’esperienza incredibile e mi ha permesso di entrare a lavorare in un Convention Bureau e occuparmi di promozione turistica della mia città”.

Spostandoci a Napoli, Luca Notarstefano commenta così la sua esperienza: “Cercavo un corso di studi che potesse completare il mio percorso accademico e che mi aiutasse ad immettermi nel mondo lavorativo del comparto turistico e il Master THEM è stato senza dubbio quello giusto. Durante il Master che ho svolto nel 2021 ho incontrato e conosciuto più di 100 docenti/top manager del mondo dell’Hotellerie e del Turismo. Ho svolto il mio stage formativo presso una catena leader di villaggi turistici e camping in Italia, Club del Sole e, ancora prima della fine dello stage, sono stato assunto come tantissimi altri miei colleghi. Oggi, a solo un anno dall’inizio del mio Master, ricopro il ruolo di Sales Manager”.

Da Roma proviene invece Diana Tammaro che sta attualmente frequentando l’edizione in corso e che, a pochi mesi dall’inizio del Master, ha già ottenuto una bellissima proposta di lavoro dal Malta Tourism Authority.

“Il Master THEM – racconta Diana – è stata davvero una bellissima scoperta. Un mondo di importantissime opportunità formative e professionali che solo chi lo vive riesce a rendersene conto. Io ad esempio lavoro presso la sede italiana di Conventions Malta come Destination Marketing Executive e in ufficio sono in ottima compagnia, dato che ci sono altre due masterine delle passate edizioni: Alessia e Federica”.

Tra le tante testimonianze raccolte, non potevamo tralasciare quella di Luca Gangemi, catanese doc, che ci ha colpito perché testimonia come rimanere in Sicilia e non andare all’estero grazie al Master THEM può essere una scelta vincente.

“Avevo già comprato i biglietti per l’Inghilterra – ci spiega Luca – quando sono venuto a conoscenza del Master THEM. È stata la scelta più coraggiosa e vincente che potessi fare. Il Master THEM mi ha dato la possibilità di conoscere i più importanti operatori del settore in ambito turistico. Sono diventato Vice Presidente Student di MPI, l’associazione di settore più importante al mondo.

Oggi, sempre grazie al Master, sono il Direttore Produzione del Garden Festival di Radicepura a Giarre. Non so cosa avrei fatto oggi se fossi partito per l’Inghilterra, ma una carriera così sarebbe stata sicuramente difficile da raggiungere in così poco tempo. E poi lavorare per la propria terra non ha prezzo!”.

Ci sarebbero tante altre storie di successo da raccontare, chi proviene da Torino, Bologna, Varese, Verona, Venezia, Frosinone, solo per citarne alcune. Le testimonianze delle 250 storie di successo si possono leggere tutte sulla pagina facebook di BeAcademy tra le recensioni.

Lasciare la propria terra, quando è una necessità e non una scelta, è sempre un trauma per un giovane e per i suoi familiari. Sapere che ci sono opportunità come quella del Master THEM è utile per arginare questa tendenza e formare e trattenere il giovane talento siciliano in Sicilia.

Sono già aperte le iscrizioni alla nuova edizione. Tutti i laureandi e laureati di tutti i Corsi di Laurea sia Triennale che Magistrale posso candidarsi per la nuova aula di Talenti.

Sono anche disponibili borse di studio e agevolazioni finanziarie in grado di venire incontro alle esigenze specifiche di ogni candidato.

Per partecipare alle selezioni basterà compilare il form su www.beacademy.it o inviare una email a segreteria@beacademy.it per prenotare un colloquio.