Stasera in TV: in onda Festival di Sanremo e “King Kong”

Non solo Festival di Sanremo: il palinsesto televisivo odierno offre proposte per tutti i gusti. La redazione di LiveUnict menziona di seguito le più interessanti, per chi è troppo pigro per raggiungere un cinema Catania.

Festival di Sanremo [Rai 1, ore 20:40]: in onda la quarta serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Conduce Amadeus.

Attenti al gorilla [Canale 5, ore 21:21]: in prima serata la spassosa commedia con Frank Matano. Il comico interpreta un avvocato fallito che, per recuperare la stima dei seuo parenti e l’amore di sua moglie, decide di fare causa a uno zoo. Per via di questa scelta, però, dovrà accogliere in casa un gorilla.

Wolfman [Italia 2, ore 21:05]: in seguito alla misteriosa scomparsa del fratello, Lawrence Talbot fa ritorno alla proprietà di famiglia a Blackmoor per aiutare il padre nelle ricerche.

King Kong (2005) [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: Il regista Carl Denham decide di girare un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte, allora, insieme ad un’attrice e ad un drammaturgo. Incontri particolari attendono i tre: si imbatteranno in tribù selvagge, animali preistorici ma, soprattutto, in un enorme gorilla, King Kong.