Stasera in TV: in onda “La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel”

Stanchi di uscire ma desiderosi di guardare un bel film? LiveUnict ne propone di imperdibili, da seguire direttamente dal divano di casa e non in uno dei più lontani cinema Catania.

Questo giovedì il palinsesto televisivo riserva film straordinari: magari domani si opterà per una capatina ad un cinema Catania, ma oggi ci sono buoni motivi per rimanere in casa.

Festival della Canzone Italiana di Sanremo [Rai 1, ore 20:40]: prosegue il celebre festival musicale che si tiene annualmente al Teatro Ariston, a partire dal 1951.

La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel [Rai 3, ore 21:20]: in prima serata il film diretto da Woody Allen, ambientato a Coney Island degli anni Cinquanta, con Kate Winslet e Justin Timberlake. Si raccontano le vicissitudini di un’ex attrice che lavora come cameriera.

Kill Bill – Volume 1 [Italia 1, ore 21.20]: risvegliatasi dal coma, una assassina va alla ricerca del suo ex capo e della gang responsabile dell’agguato in cui è caduta quattro anni prima. La protagonista, interpretata Uma Thurman, pretende vendetta.