Andava in giro ma era positivo al Covid: una denuncia nel Catanese

Si trovava un Comune, in provincia di Catania, diverso da quello di appartenenza ma era positivo al Coronavirus. L'uomo è stato denunciato.

Si susseguono i controlli dei carabinieri di Caltagirone, volti alla verifica del Green pass. Così si accerta, inoltre, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Un uomo di 47 anni, originario di Niscemi, è stato scovato in giro Mazzarone (nel Catanese) nonostante fosse positivo al Coronavirus: non avrebbe rispettato, dunque, la quarantena da osservare presso la propria abitazione. Per tale ragione è stato denunciato.

Inadempienze anche nel Comune di Grammichele, dove un 31enne di Caltagirone è stato trovato in un luogo pubblico senza mascherina: per l’uomo è scattata, così, una sanzione amministrativa.

In totale sono state controllate 300 persone e 138 attività commerciali, riscontrando un generale rispetto delle disposizioni vigenti.