Covid Sicilia, contagi in calo nell’ultima settimana: Catania tra le più colpite

Covid Sicilia: contagi in discesa nell'ultima settimana ma la provincia di Catania rimane ancora tra le più colpite a causa dell'elevato numero di positivi.

Nell’ultima settimana che va dal 17 al 23 gennaio si evidenzia per la prima volta un sensibile calo dei contagiati da covid-19. Questi dati fanno ben sperare circa l’andamento delle settimane che verranno.

Tuttavia, al momento, il tasso di nuovi casi più elevato, rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Ragusa (1.603/100.000 abitanti), Siracusa (1.436/100.000), Caltanissetta (1.420/100.000), Catania (1.044/100.000). Anche le ospedalizzazioni sono in calo e il 60% dei ricoverati in terapia intensiva o in regime ordinario risulta essere non vaccinata contro il covid-19. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, gli over 12 anni che hanno effettuato almeno una dose di vaccino rappresentano l’88,02% del target regionale, mentre l’84,67% ha completato il ciclo primario. L’11,98% del target rimane ancora da vaccinare.