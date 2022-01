Coronavirus Sicilia, +7.917 nuovi positivi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: resi noti i dati relativi ai contagi registrati nelle ultime 24 ore. Di seguito la situazione nelle province siciliane.

Il Ministero della Salute ha pubblicato, come ogni giorno, il bollettino con i casi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia, i nuovi positivi salgono a quota 167.206 e 426 sono i nuovi decessi. Per quanto riguarda i guariti/dimessi, nelle ultime 24 ore, se ne contano 139.421.

La Sicilia attualmente si trova in zona arancione poiché ha raggiunto i numeri che hanno permesso il cambio di colore. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.917 nuovi contagi da covid-19 e 51 decessi. I guariti invece sono stati 2.055. Di seguito la situazione nelle province siciliane.