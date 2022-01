Covid, nuovo drive-in nel catanese: ecco dove sarà

A breve sarà inaugurato un nuovo drive-in in provincia di Catania per permettere l'accelerazione delle procedure di rilevazione dei contagi da covid-19.

Un nuovo drive-in per i tamponi rapidi aprirà a breve nel catanese per accelerare le procedure di rilevazione di contagi da Covid-19 in tutto il territorio siciliano. Il nuovo punto sarà installato a Massannunziata, frazione di Mascalucia, in provincia di Catania, dove gli operatori e i medici di Usca e Uscas saranno al servizio degli utenti che dovranno sottoporsi al test al settimo o al decimo giorno a seconda se si è vaccinati o meno.

Domani, giovedì 27 gennaio, sarà l’ultimo giorno di attività del drive-in operativo nel centro commerciale Katanè. Dal prossimo venerdì a domenica si sposterà nel drive-in di Valverde prima dell’apertura del sito di Massannunziata.