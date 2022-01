Scuola, alle elementari niente Dad se vaccinati: le regole allo studio

Regole per la Dad riviste anche alle elementari: gli studenti vaccinati potranno svolgere lezione in presenza anche con due o più casi in classe.

Le regole per la Dad a scuola potrebbero cambiare a breve anche per i più piccoli. L’aumento delle vaccinazioni anche nella fascia under 12 spinge verso la modifica delle soglie per l’attivazione della didattica a distanza. A breve, infatti, le attività potrebbero svolgersi in presenza per gli studenti delle elementari, se vaccinati.

Regole scuole elementari: cosa cambia

Al momento, le regole per le scuole elementari prevedono l’ingresso di tutta la classe in Dad per 10 giorni nel caso in cui siano presenti due o più studenti. Con un solo positivo, invece, test antigenici o molecolari a tappeto con attività in presenza.

Con la nuova regola, anche alle elementari nel caso in cui ci siano due o più positivi gli studenti vaccinati potranno rimanere in classe. I non vaccinati, invece, dovranno frequentare le lezioni da remoto per 10 giorni. La stessa regola che si applica a scuole medie e superiori, quindi, verrebbe estesa anche alla scuola primaria.

Scuola: le richieste delle regioni

Nel frattempo, le Regioni provano ad alzare la posta in palio e chiedono di rivedere le regole della quarantena in tutti gli ordini scolastici, anche in vista dell’aumento delle somministrazioni di vaccino (ieri le prime dosi sono arrivate al 28,5%).

La richiesta delle Regioni per le nuove regole scuola, quindi, è di rientrare in classe dalla Dad anche senza tampone negativo dopo il periodo di isolamento. Inoltre, si vorrebbe accorciare il tempo di quarantena e didattica a distanza da 10 a 7 giorni, allineando le regole per tutti gli istituti scolastici.

Al momento, il governo sta studiando l’introduzioni di ulteriori modifiche alle regole per la dad a scuola, ascoltando le richieste delle regioni e tenendo d’occhio evoluzione dei contagi e aumento dei vaccinati.