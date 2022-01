Acireale, attivi drive in serale e nuovo info-point

Acireale attiva un nuovo info point per l'emergenza sanitaria e un drive in serale per il rilascio dei certificati di fine quarantena. Gli orari previsti.

Acireale ha un nuovo info-point per le vaccinazioni Covid. La sede Usca di via Martinez, gestita dal direttore del Distretto sanitario Michelangelo Marino, ha attivato un ufficio con funzione di info point sull’emergenza sanitaria.

L’ufficio rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, tra le 10:30 e le 13 e tra le 15:30 e le 18. Il servizio è stato accolto con favore dai cittadini di Acireale ed entrerà in funzione a tutti gli effetti da domani, 25 gennaio.

Inoltre, l’azione prevede un drive in serale per tamponi ad Acireale con orario continuato fino alle 21 per almeno due sere a settimana. Il drive-in per tamponi avrà finalità esclusiva di rilascio delle certificazione di fine quarantena, per liberare più rapidamente chi, seppur negativizzato, è obbligato a non uscire dal proprio domicilio.

In questo modo si proverà a migliorare la comunicazione con la popolazione e implementare l’assistenza per coloro che ne hanno bisogno.

“Un’attività complessa – ha osservato il direttore Michelangelo Marino – e che, in quanto tale, richiede un gioco di squadra, rispetto al quale risulta decisivo l’appoggio della Direzione generale e della Direzione sanitaria dell’azienda sanitaria provinciale, nelle persone dei dottori Maurizio Lanza ed Antonino Rapisarda, nonché del commissario “ad acta” per l’emergenza covid-19 nella provincia di Catania, Giuseppe Liberti, e impreziosita dal sostegno e dal supporto forniti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Stefano Alì, e del corpo della polizia municipale”.