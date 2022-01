UNICT – Borse di mobilità internazionale per studio e tirocinio: via alle candidature

L'Università di Catania ha pubblicato il bando di partecipazione al Programma di Ateneo per la mobilità internazionale per l'a.a. 2021/22: di seguito tutte le informazioni utili per partecipare.

L’Università di Catania ha annunciato che il bando di partecipazione al Programma di Ateneo per la mobilità internazionale per l’anno accademico 2021/2022 è stato pubblicato.

Con questo si conferiscono borse di mobilità internazionale per studio, tirocinio o ricerca tesi a studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea, di laurea magistrale, di dottorato o a una scuola di specializzazione dell’Università di Catania.

Le borse vengono attribuite sulla base del reddito Isee e finanziate dal “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” del Mur.

La fascia Isee di appartenenza dei beneficiari determinerà il numero di borse assegnate, che potranno essere utilizzate per frequentare insegnamenti, svolgere ricerca per tesi o effettuare tirocini che prevedano il riconoscimento di crediti formativi nella carriera dello studente.

I requisiti richiesti

Per poter usufruire di queste borse bisogna essere in possesso di due requisiti fondamentali:

Essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22 a un corso di studi Unict , entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno;

, entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno; Essere in possesso dell’indicatore Isee 2022 al momento della presentazione della candidatura.

Periodo e durata della mobilità

Secondo il bando, i periodi di mobilità all’estero potranno essere avviati a partire dal 31 gennaio 2022 e concludersi entro il 31 ottobre 2022.

In particolare, le mobilità degli studenti di 1° livello dovranno avere la durata minima di 3 mesi per finalità di studio (1 mese per tesi o tirocinio), le mobilità degli studenti di 2° livello dovranno avere la durata minima di 3 mesi per finalità di studio e 2 mesi per tesi o tirocinio ed infine le mobilità dei dottorandi e degli specializzandi dovranno avere la durata di almeno 1 mese.

Come candidarsi?

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata compilando online il modulo di candidatura entro l’8 aprile 2022, data della prima finestra temporale.

Qualora rimanessero fondi residui, infatti, sarà aperta una seconda finestra temporale per le candidature, che andrà dal 26 aprile al 29 luglio 2022.

Eventuali informazioni aggiuntive, e la modulistica necessaria, sono disponibili nella pagina dedicata al bando di partecipazione.

Gli studenti interessati a svolgere una mobilità per studio potranno ricevere orientamento e assistenza rivolgendosi all’UO Relazioni Internazionali, di cui la referente è la Dottoressa Giovanna Marletta.