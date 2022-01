Vaccini, Hub aperti alla fascia 5-11 anni: ecco dove a Catania

Hub aperti anche per i più piccoli in Sicilia. La fascia 5-11 anni potrà ricevere il proprio vaccino senza bisogno di prenotazione. Ecco dove nel catanese.

Gli Hub siciliani aprono ai bambini per favorire la campagna di vaccinazione contro il covid-19 e cercare di immunizzare più popolazione possibile soprattutto tra i più piccoli pronti per il ritorno a scuola. Dunque, tutti i soggetti appartenenti alla fascia 5-11 anni potranno presentarsi in un Hub siciliano, accompagnati da un genitore ed effettuare il vaccino senza prenotazione.

Nelle strutture dove si effettuano le somministrazioni (Catania, ex Mof, Acireale, Misterbianco, Sant’Agata Li Battiati e a breve Caltagirone e Bronte) sono previste corsie riservate così da garantire una maggiore tutela in un ambiente protetto.