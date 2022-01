UNICT – Al via iscrizioni corsi singoli 2021/22 per il secondo semestre

UNICT - Iscrizioni aperte per i Corsi Singoli 2021/22. Di seguito tutte le informazioni su come iscriversi e i tempi di scadenza.

L’Università di Catania ha informato l’avvenuta apertura delle iscrizioni ai corsi singoli per l’anno accademico 2021/22. Per potersi iscrivere c’è tempo fino al 4 marzo 2022 e per pagare il contributo fino al 18 marzo. I corsi singoli sono quei corsi che è possibile seguire e sostenere gli esami senza dover essere scritto ad un corso universitario. La procedura, infatti prevede di poter frequentare le lezioni, sostenere gli esami e ricevere una regolare attestazione. I relativi crediti, inoltre, possono essere convalidati in caso di una successiva immatricolazione all’Università di Catania.

Tuttavia, è possibile scegliere qualunque insegnamento ad eccezione di quelli appartenenti ai corsi di studio a numero programmato nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura e Professioni sanitaria) con un massimo di 40 crediti in totale.

Come iscriversi ai corsi singoli

L’iscrizione ai corsi singoli avviene tramite il portale smart_edu unict alla voce “Test d’ingresso, partecipazione a bandi, immatricolazione e iscrizione > Corsi singoli o extracurriculari” e scegliere l’insegnamento o gli insegnamenti desiderati. Solo dopo l’approvazione sarà generato il bollettino da pagare alla sezione “Pagamento da effettuare”.

Il costo dei corsi singoli è calcolato sulla base del numero dei crediti per un massimo di 30 euro (min 5 euro). Coloro che intendono usufruire della riduzione del contributo in funzione dell’Isee, devono indicare, contestualmente all’iscrizione online, il valore dell’Isee per le prestazioni per il diritto universitario (per coloro che intendono usufruire di corsi singoli nel 2° semestre è necessario l’Isee 2022).

Per i cittadini comunitari ed extra-comunitari il pagamento è pari a 10 euro per credito. Invece, sono esentati dal pagamento gli studenti con invalidità superiore al 66%.