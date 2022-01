Covid, Costa: “L’obiettivo è di arrivare a convivere con il virus”

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha espresso la sua idea di convivenza con il covid-19. Per viverci insieme, però, bisognerebbe vaccinare più popolazione possibile.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite su Radio Capital, ha risposto ad alcune domande secondo cui la convivenza con l’emergenza pandemica sembra essere inevitabile. Secondo Costa, l’Italia dovrebbe aprire un percorso come quello che ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez, che sostiene l’idea di gestire la pandemia come se fosse un’influenza.

Le parole del sottosegretario confermano questa relazione forzata: “L’obiettivo è di arrivare ad una convivenza con il coronavirus in Italia, ma che non produca più decessi e ricoveri nei nostri ospedali e in terapia intensiva. Mi pare chiaro che non si possa parlare di immunità di gregge ma convivenza, per arrivarci però c’è bisogno di incrementare la platea dei vaccinati“.