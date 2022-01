Stasera in TV: “Il mistero della casa del tempo” e “Di nuovo in gioco”

Le vacanze sono ormai finite ma i film continuano a farci sognare e non si sa… i sogni non vanno mai in vacanza! Stasera in tv tante nuove storie da scoprire.

Le tanto attese vacanze natalizie sono ormai solo un ricordo. Il nuovo anno ha ripreso a pieno ritmo ma fortuna ha voluto che la settimana lavorativa cominciasse di venerdì. Se anche voi siete reduci da un’intensa giornata, ecco alcuni alcuni bei titoli da non perdere stasera in TV.

L’ufficiale e la spia [Rai 3 ore 21.20]: Gennaio del 1895, nella scuola militare di Parigi, un ufficiale dell’esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all’umiliante degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Al disonore segue l’esilio e la sentenza condanna il traditore ad essere confinato sull’isola del Diavolo, nella Guyana francese. Un atollo sperduto dove Dreyfus lenisce angoscia e solitudine scrivendo delle lettere accorate alla moglie lontana.

Il mistero della casa del tempo [Rai 4 ore 21.23]: Lewis, orfano, si trasferisce a casa dell’eccentrico zio, scoprendo un mondo di incantesimi e streghe.

Dragonhearth [Canale 20 ore 21.04]: Un grande classico del fantasy che narra di un cavaliere, specializzato nella lotta contro i draghi, viene chiamato dal tiranno del regno per eliminare l’ultimo dragone sopravvissuto sulla terra. Scovato il drago, però, decide di allearsi con lui per eliminare il despota.

Di nuovo in gioco [Iris ore 21.00]: Gus Lobel (Clint Eastwood), uno scopritore di talenti del baseball ormai sul viale del tramonto, sta lentamente ma inesorabilmente perdendo la vista. Prima che questa sia ormai del tutto compromessa, decide di fare un viaggio fino alla Carolina del Nord per incontrare un giovane promettente giocatore. d accompagnarlo la figlia Mickey, con cui i rapporti sono da tempo compromessi, ma la situazione si complicherà quando sul loro percorso incontrano Johnny (Justin Timberlake), un giovane talent scout rivale di cui Mickey si innamora.

Scoprendo Forrester [Tv 2000, ore 20.55]: William Forrester è un anziano scrittore che ha pubblicato un unico grande romanzo a 23 anni e si è poi ritirato dal mondo, rifugiandosi in un anonimo appartamento del Bronx. Jamal invece è un ragazzo afro-americano povero, piccolo genio del basket, studente in un college di Manhattan ma soprattutto romanziere in erba, che nel misterioso Forrester trova un maestro di letteratura e un secondo padre.