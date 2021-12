Sicilia “zona rossa” per l’Europa: la mappa Ecdc

Secondo le mappe dell'Ecdc la Sicilia è rossa insieme ad altre regioni italiane. Tuttavia, la situazione in Europa risulta essere più allarmante rispetto alle scorse settimane.

L’Ecdc, come ogni settimana, ha pubblicato dati sulla situazione attuale da covid-19 con la mappa dell’Europa aggiornata. Al momento, infatti, quasi tutta l’Europa è colorata di rosso e rosso scuro. L’Italia, passa tutta in rosso e in rosso scuro. I criteri per stilare la mappa riguardano la percentuale di positivi ogni 100mila abitanti e i tamponi effettuati.

La Sicilia, nelle mappe Ecdc è colorata di rosso insieme all’Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sardegna e Calabria. Invece, le restati regioni italiane sono in rosso scuro.

La situazione è pressoché simile in quasi tutta l’Europa. Infatti, l’unico paese ad essere in giallo è la Romania, ad eccezione di Bucarest che è in rosso e la regione dell’Oltenia che è in verde, l’unica in Europa.